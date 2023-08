Homem agride filho com deficiência e tortura esposa em Três Lagoas

Durante a madrugada desta sexta-feira (4), um homem, de 47 anos, foi preso em flagrante após agredir o filho, de 11 anos, com deficiência e torturar e espancar a esposa, de 47 anos, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Rádio Caçula, a Polícia Militar foi acionada às 4h da manhã, quando a mulher se apresentou e passou a relatar o caso, dizendo que seu marido havia chegado em casa transtornado e agressivo.

Em um primeiro momento, o suspeito xingou a esposa e depois desferiu um golpe no seu braço, onde ela possui uma prótese, iniciando uma tortura.

Enquanto conversava com a mulher, a Polícia Militar questionou o homem e ele negou o crime. Porém, o filho apareceu e disse que o pai estava mentindo, afirmando que ele também foi agredido. A criança possui uma deficiência nos pés e revelou que levou um chute do suspeito.

Assim, os militares deram voz de prisão ao homem e encaminharam ele para a delegacia.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também