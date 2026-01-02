Homem arranca parte da orelha da companheira com mordida em Dourados

Uma mulher moradora da Aldeia Bororó, na Reserva Indígena de Dourados, teve parte da orelha arrancada após ser mordida pelo companheiro durante uma discussão. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (1º), na casa da vítima.

Segundo informações do Dourados News, Celiane estava com o homem quando, por volta das 23h, o casal começou a discutir. Durante as agressões, o suspeito a enforcou e mordeu a orelha dela, arrancando um pedaço.

Nesta sexta-feira (2), a vítima acionou a Polícia Militar, recebeu atendimento no Hospital da Missão Caiuás e registrou ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) por lesão corporal.

O agressor fugiu após o crime e ainda não foi localizado. O caso segue em investigação.

