Homem arranca parte da orelha da companheira com mordida em Dourados

Crime ocorreu na Aldeia Bororó; após agredir e enforcar a vítima, suspeito fugiu e ainda não foi localizado

02 janeiro 2026 - 18h05Taynara Menezes
Mulher teve parte do membro arrancado "no dente" Mulher teve parte do membro arrancado "no dente"   (Foto: Osvaldo Duarte )

Uma mulher moradora da Aldeia Bororó, na Reserva Indígena de Dourados, teve parte da orelha arrancada após ser mordida pelo companheiro durante uma discussão. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (1º), na casa da vítima.

Segundo informações do Dourados News, Celiane estava com o homem quando, por volta das 23h, o casal começou a discutir. Durante as agressões, o suspeito a enforcou e mordeu a orelha dela, arrancando um pedaço.

Nesta sexta-feira (2), a vítima acionou a Polícia Militar, recebeu atendimento no Hospital da Missão Caiuás e registrou ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) por lesão corporal.

O agressor fugiu após o crime e ainda não foi localizado. O caso segue em investigação.

