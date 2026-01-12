Homem ataca socorristas da Motiva e morre em confronto com PM de folga em Caarapó

Jaime Ribeiro, de 31 anos, morreu durante um confronto com um policial militar de folga no começo da noite deste domingo, dia 11, na BR-163, em Caarapó.

Ele atacou duas socorristas da Motiva Pantanal, que atendiam um acidente de trânsito, e depois partiu para cima do policial militar, que estava aguardando a liberação da rodovia.

Segundo informações do Portal da Cidade, duas funcionárias relataram que um indivíduo havia tentado agredi-las e que ele estaria escondido em um matagal às margens da rodovia.

Elas estavam atuando no acidente envolvendo um caminhão, que deixou o trânsito interditado nos dois sentidos. Porém, passaram a ser atacadas pelo indígena.

Quando o militar se aproximou do local indicado, foi surpreendido pela presença do suspeito, que portando uma barra de ferro, foi para cima do militar de folga, mesmo com ele se identificando como policial.

O militar efetuou disparos em direção a perna do suspeito, que seguiu avançando e ainda conseguiu atingir o policial também nas pernas. Agressivo, ele continuou indo em direção ao militar, que efetuou novos disparos e um deles acertou o peito de Jaime.

O homem foi socorrido pela própria equipe da concessionária que havia sido ameaçada anteriormente e encaminhada ao Hospital Beneficente São Mateus, porém não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade.

Estiveram no local a Polícia Civil e a Polícia Científica para os procedimentos de praxe.

