Menu
Menu Busca segunda, 12 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Interior

Homem ataca socorristas da Motiva e morre em confronto com PM de folga em Caarapó

Indígena apresentava comportamento agressivo e estava armado com uma barra de ferro na BR-163

12 janeiro 2026 - 12h11Luiz Vinicius
Jaime chegou a ser socorrido pelas socorristas que ele havia ameaçadoJaime chegou a ser socorrido pelas socorristas que ele havia ameaçado   (Alerta Dourados)

Jaime Ribeiro, de 31 anos, morreu durante um confronto com um policial militar de folga no começo da noite deste domingo, dia 11, na BR-163, em Caarapó.

Ele atacou duas socorristas da Motiva Pantanal, que atendiam um acidente de trânsito, e depois partiu para cima do policial militar, que estava aguardando a liberação da rodovia.

Segundo informações do Portal da Cidade, duas funcionárias relataram que um indivíduo havia tentado agredi-las e que ele estaria escondido em um matagal às margens da rodovia.

Elas estavam atuando no acidente envolvendo um caminhão, que deixou o trânsito interditado nos dois sentidos. Porém, passaram a ser atacadas pelo indígena.

Quando o militar se aproximou do local indicado, foi surpreendido pela presença do suspeito, que portando uma barra de ferro, foi para cima do militar de folga, mesmo com ele se identificando como policial.

O militar efetuou disparos em direção a perna do suspeito, que seguiu avançando e ainda conseguiu atingir o policial também nas pernas. Agressivo, ele continuou indo em direção ao militar, que efetuou novos disparos e um deles acertou o peito de Jaime.

O homem foi socorrido pela própria equipe da concessionária que havia sido ameaçada anteriormente e encaminhada ao Hospital Beneficente São Mateus, porém não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade.

Estiveram no local a Polícia Civil e a Polícia Científica para os procedimentos de praxe.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Confusão aconteceu em uma tabacaria
Interior
VÍDEO: Polícia identifica e caça atirador que deixou um morto em tabacaria em Mundo Novo
Suspeito chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital
Interior
Integrante de facção criminosa morre em confronto com a PM em Três Lagoas
TJ absolve homem condenado a 11 anos por estupro de vulnerável em Mundo Novo
Interior
TJ absolve homem condenado a 11 anos por estupro de vulnerável em Mundo Novo
Sistema do TJMS -
Transparência
Mato Grosso do Sul registra avanço no Judiciário com 512 mil processos julgados
Itens apreendidos - Foto: Polícia Federal
Polícia
PF apreende grande quantidade de contrabando em residência de Mundo Novo
Foto: Ilustrativa / PMMS
Interior
Adolescente é ameaçado de morte pelo pai ao defender a mãe em Nova Alvorada do Sul
Droga apreendida - Foto: Divulgação / DOF/PMMS
Polícia
Mulher é presa com 3,1 kg de haxixe colados ao corpo em Maracaju
Robson foi morto a tiros
Interior
Rapaz morre e outro fica em estado grave em confusão em tabacaria de Mundo Novo
Ação da PRF - Foto: Alvorada Informa
Polícia
PRF prende médica traficando "supermaconha" em Nova Alvorada do Sul
Local onde vítima se afogou
Interior
Homem é salvo por banhista após se afogar em córrego de Nova Andradina

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans