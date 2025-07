Homem com tornozeleira é assassinado com facada no peito em Camapuã

Homem, até o momento não identificado, foi assassinado com uma facada no peito na noite deste domingo (27). O corpo foi encontrado na região do bairro Alto, em Camapuã - a 140 quilômetros de Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada para o local por populares e ao chegar no endereço, encontrou a vítima sem os sinais vitais. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e apenas constatou o óbito.

Segundo o site Navega MS, o homem estava com uma tornozeleira eletrônica. Os militares realizaram diligências na tentativa de localizar suspeitos pelo crime, mas ninguém foi encontrado.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local realizando os trabalhos de praxe.

O caso será investigado como homicídio.

