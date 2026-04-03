Homem de 37 anos morre no hospital após acidente de trânsito no centro de Tacuru

Vítima foi socorrida com vida, mas não resistiu; boletim não detalha dinâmica do acidente

03 abril 2026 - 15h30Taynara Menezes
Delegacia de Polícia Civil de TacuruDelegacia de Polícia Civil de Tacuru   (Divulgação/PCMS)

Edilson Rodrigo Pereira de Moraes, de 37 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (3), na região central de Tacuru.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, encontrou a vítima sendo socorrida por profissionais do Hospital Municipal.

O homem foi encaminhado ao pronto-socorro, mas estava inconsciente e não conseguiu prestar informações sobre as circunstâncias do acidente.

No registro policial não há detalhes sobre a dinâmica do ocorrido. Por volta das 7h40, a Delegacia de Polícia Civil foi informada de que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Documentos médicos e a declaração de óbito foram anexados ao registro, que foi encaminhado para investigação. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

