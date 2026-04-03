Homem de 37 anos morre no hospital após acidente de trânsito no centro de Tacuru

Edilson Rodrigo Pereira de Moraes, de 37 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (3), na região central de Tacuru.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, encontrou a vítima sendo socorrida por profissionais do Hospital Municipal.
O homem foi encaminhado ao pronto-socorro, mas estava inconsciente e não conseguiu prestar informações sobre as circunstâncias do acidente.
No registro policial não há detalhes sobre a dinâmica do ocorrido. Por volta das 7h40, a Delegacia de Polícia Civil foi informada de que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.
Documentos médicos e a declaração de óbito foram anexados ao registro, que foi encaminhado para investigação. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.