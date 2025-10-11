Menu
Menu Busca sábado, 11 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Homem de 45 anos é assassinado com tiro na cabeça em Ivinhema

Ainda não há detalhes sobre motivação ou suspeitos do crime

11 outubro 2025 - 11h11Luiz Vinicius
Vítima chegou a ser resgatada, mas morreu no hospitalVítima chegou a ser resgatada, mas morreu no hospital   (Vale do Ivinhema)

Rosângelo de Souza, de 45 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça na manhã deste sábado (11), no bairro Itaporã, em Ivinhema.

Informações apontam que o tiro atingiu a região temporal da cabeça e o projétil transfixou a região. Ainda não há detalhes sobre motivação ou suspeitos do crime.

Segundo informações dos portais Vale do Ivinhema e Ivinotícias, Rosângelo chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal.

Porém, diante da gravidade do ferimento, o homem não resistiu e faleceu pouco tempo depois da entrada na unidade hospitalar.

A Polícia Militar esteve no local e realizou os procedimentos para o registro da ocorrência. A Polícia Civil deve tomar conhecimento e iniciar as investigações.

Ainda segundo o portal Vale do Ivinhema, um dos disparos realizados contra Rosângelo acabou atingindo uma residência ao lado, quase ferindo pessoas que estavam na residência.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jocimar faleceu a caminho do hospital
Interior
Motociclista morre a caminho do hospital após atropelar cachorro em Rio Brilhante
Cena causou revolta nos populares
Interior
Mulher de moto é flagrada arrastando cachorro em asfalto de Nova Andradina
Roupas usadas pelo motociclista na hora do crime
Interior
Motociclista de aplicativo é preso por assediar e tocar passageira em Dourados
Animal sofreu um ferimento grave na cabeça
Interior
JD1TV: Na frente das filhas, pedreiro quase mata doguinho com golpes de enxada em MS
Vigia foi atingido por um caminhão na rodovia
Trânsito
Vigia tenta atravessar rodovia, hesita e morre atropelado por caminhão na MS-156
Geziel se afogou na piscina da própria residência
Interior
Escolas municipais de Deodápolis não terão aulas nesta sexta após morte de aluno
Geziel morreu afogado
Interior
Menino de 6 anos morre afogado em piscina em Deodápolis
Ação contou com 250 crianças
Interior
Policiais do DOF alegram crianças com helicóptero e doam brinquedos em Dourados
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado
Homem foi morto com golpes de faca
Interior
JD1TV: Homem é morto a golpes de faca após 'desentendimento' em Dourados

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado