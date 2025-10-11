Homem de 45 anos é assassinado com tiro na cabeça em Ivinhema

Rosângelo de Souza, de 45 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça na manhã deste sábado (11), no bairro Itaporã, em Ivinhema.
Informações apontam que o tiro atingiu a região temporal da cabeça e o projétil transfixou a região. Ainda não há detalhes sobre motivação ou suspeitos do crime.
Segundo informações dos portais Vale do Ivinhema e Ivinotícias, Rosângelo chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal.
Porém, diante da gravidade do ferimento, o homem não resistiu e faleceu pouco tempo depois da entrada na unidade hospitalar.
A Polícia Militar esteve no local e realizou os procedimentos para o registro da ocorrência. A Polícia Civil deve tomar conhecimento e iniciar as investigações.
Ainda segundo o portal Vale do Ivinhema, um dos disparos realizados contra Rosângelo acabou atingindo uma residência ao lado, quase ferindo pessoas que estavam na residência.
