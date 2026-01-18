Menu
Interior

Homem denuncia comerciante por ameaças com arma após suposta 'cantada'

Discussão teria ocorrido após o denunciante encontrar mensagens enviadas à esposa; versões divergentes foram registradas na Polícia Civil de Nova Andradina.

18 janeiro 2026 - 09h15Taynara Menezes    atualizado em 18/01/2026 às 09h46
Foto: Nova Notícia Foto: Nova Notícia  

Um homem procurou a Polícia Civil de Nova Andradina, neste sábado (17), após receber ameaças de um comerciante da região, com arma de fogo, durante uma discussão motivada por uma suposta mensagem enviada à sua esposa.

Segundo o site Nova Notícia, o denunciante relatou que encontrou no celular da companheira mensagens de áudio e texto com insinuações atribuídas ao comerciante. Após tomar conhecimento do caso, ele entrou em contato com a esposa do acusado e, posteriormente, foi até a residência dele, onde ocorreu a discussão no portão.

Ainda conforme o depoimento, o comerciante teria feito ameaças, sacado uma pistola e efetuado um disparo. O homem afirmou que fugiu do local e não conseguiu identificar a direção do tiro. Ele informou que pretende representar criminalmente contra o acusado.

O comerciante também compareceu à delegacia e apresentou sua versão. Ele alegou que as mensagens seriam antigas, do ano de 2023, e enviadas em tom de brincadeira. Disse ainda que se sentiu ameaçado com a presença do denunciante em sua casa e negou ter apontado ou disparado arma de fogo.

Ambas as partes manifestaram interesse em representar criminalmente. O caso segue sob apuração da Polícia Civil.

