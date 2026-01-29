Menu
Menu Busca quinta, 29 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Interior

Homem desaparecido é encontrado morto em plantação de soja em Maracaju

Polícia investiga o caso e vai apurar as circunstâncias da morte

29 janeiro 2026 - 12h11Luiz Vinicius
Local onde a vítima foi localizadaLocal onde a vítima foi localizada   (Noticidade)

Desaparecido desde a noite de terça-feira, dia 27, Keller de Campos Perdomo, de 40 anos, foi encontrado morto no começo da noite desta quarta-feira, dia 28, em uma área de plantação de soja, em Maracaju - a 160 quilômetros de Campo Grande.

Ele só foi localizado com auxílio do rastreamento da conta do Google, que estava logada em um notebook, onde foi possível encontrar o ponto em que o celular da vítima estava.

Segundo o site Noticidade, isso ajudou as autoridades e familiares a chegarem a plantação de soja, onde o corpo foi encontrado.

Keller estava sem vida e caído no meio da lavoura, próximo a uma motocicleta que ele utilizava. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Polícia Científica.

A Polícia Civil investiga o caso e vai apurar as circunstâncias da morte. O registro foi feito como morte decorrente de fato atípico.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jovem morre afogado após entrar no rio Aquidauana, em Corguinho
Interior
Jovem morre afogado após entrar no rio Aquidauana, em Corguinho
15&ordm; Batalhão de Polícia Militar - Foto: Divulgação
Interior
'Rapidinha' de R$ 100 termina em calote e agressão contra mulher em Maracaju
Reprodução / Alvorada Informa
Interior
Polícia Militar atende ocorrência de cão vítima de escalpelamento em Nova Alvorada do Sul
Homem é procurado por homicídio em Mato Grosso do Sul
Interior
Polícia procura 'João Pequeno' que matou homem a tiros no feriado de Natal em Miranda
Menina sofria violência sexual -
Interior
TJ mantém condenação de homem que estuprou a enteada mais de 10 vezes em MS
Dinheiro sujo
Interior
TJ nega soltar servidor acusado de desviar mais de R$ 5 milhões da prefeitura de Inocência
Cerimônia de acordo - Foto: TJMS/Divulgação
Interior
TJMS firma acordo com a União das Câmaras de Vereadores para reforçar proteção às mulheres
Corpo de homem é encontrado boiando no rio Miranda, em MS
Interior
Corpo de homem é encontrado boiando no rio Miranda, em MS
Chamas começaram no padrão de energia
Interior
Academia quase é tomada por incêndio em Corumbá
Romão Ávila e Paulo Gonet - Foto: Decom/MPMS
Polícia
PGR participa de agenda estratégica na fronteira de MS para discutir segurança e conflitos agrários

Mais Lidas

Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Foto: Ilustrativa / MrDm / Freepik
Comportamento
Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores