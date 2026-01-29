Homem desaparecido é encontrado morto em plantação de soja em Maracaju

Desaparecido desde a noite de terça-feira, dia 27, Keller de Campos Perdomo, de 40 anos, foi encontrado morto no começo da noite desta quarta-feira, dia 28, em uma área de plantação de soja, em Maracaju - a 160 quilômetros de Campo Grande.

Ele só foi localizado com auxílio do rastreamento da conta do Google, que estava logada em um notebook, onde foi possível encontrar o ponto em que o celular da vítima estava.

Segundo o site Noticidade, isso ajudou as autoridades e familiares a chegarem a plantação de soja, onde o corpo foi encontrado.

Keller estava sem vida e caído no meio da lavoura, próximo a uma motocicleta que ele utilizava. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Polícia Científica.

A Polícia Civil investiga o caso e vai apurar as circunstâncias da morte. O registro foi feito como morte decorrente de fato atípico.

