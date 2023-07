Homem é assassinado a facadas pelo ex da atual mulher em Nova Andradina

Denis Corrêa de Melo, de 38 anos, foi assassinado com vários golpes de faca na noite desta quarta-feira (5), na Vila Operária, em Nova Andradina - a 297 quilômetros de Campo Grande. O suspeito seria o ex-companheiro de sua atual mulher, que fugiu do local e segue sendo procurado.

A mulher é considerada testemunha chave do caso, pois teria presenciado todo o crime, já que estaria na casa da vítima no momento em que houve o homicídio.

Segundo informações do site Jornal Nova, tudo começou quando o suspeito chegou na residência de Denis e logo jogou o Chevrolet Corsa Classic no portão do imóvel e foi em direção à vítima, que estava dentro da casa.

Vítima e suspeito trocaram agressões físicas, mas o acusado conseguiu desferir várias facadas contra o jovem, que acabou morrendo pelo local. O suspeito foi identificado como Guilherme Nascimento de Souza, de 23 anos, que deixou o lugar a pé.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima já estava sem os sinais vitais. A Polícia Militar preservou o local até a chegada da Perícia Científica e da Polícia Civil.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame de necrópsia antes de ser liberado para a família realizar velório e sepultamento. A mulher que estaria se relacionando com Denis foi ouvida na delegacia.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também