Homem é assassinado a golpes de faca em assentamento de Sidrolândia

Luciano Lima do Nascimento, de 49 anos, foi assassinado a golpes de faca na noite deste domingo (13) no Assentamento Alambari Fetagri, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava com pelo menos seis perfurações no corpo, onde duas provocadas na virilha e no abdômen foram as mais impactantes. As demais foram superficiais e atingiram várias partes do corpo.

Ainda conforme o registro, uma mulher acionou as autoridades após Luciano aparecer na frente da residência pedindo por ajuda. Logo ela percebeu que ele estava todo esfaqueado e sangue escorrendo.

Porém, antes mesmo que o socorro e a Polícia Militar chegassem, Nascimento não resistiu e faleceu no local. Os militares isolaram a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O caso foi registrado como homicídio simples.

