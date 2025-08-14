Menu
Homem é assassinado a tiros em plena luz do dia em Chapadão do Sul

Informações apontam que a vítima teria sido atingida por pelo menos seis disparos

14 agosto 2025 - 11h54
Homem estava na calçada quando foi atingido pelos tirosHomem estava na calçada quando foi atingido pelos tiros   (Chapadense News)

Homem, até o momento não identificado, foi assassinado com vários tiros em plena luz do dia, na manhã desta quinta-feira (14), na Avenida Trinta e Três, em Chapadão do Sul - a 334 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que a vítima teria sido atingida por pelo menos seis disparos.

Segundo o site Chapadense News, a Polícia Militar foi a primeira equipe a chegar no local, após moradores acionarem a guarnição em razão de terem ouvido vários disparos.

Com a confirmação da morte por parte dos policiais, a área foi isolada para que a Polícia Civil e a Polícia Científica realizassem os trabalhos de praxe.

Até o momento, não há nenhuma pista sobre suspeito e a motivação para a execução.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para o exames de praxe.

