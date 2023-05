Homem é assassinado a tiros em 'ponto de droga' de Paranaíba

Na noite desta terça-feira (23), o servente de pedreiro Luzimar Faustino, de 35 anos, foi assassinado a tiros no bairro de Lourdes, em Paranaíba - a 411 quilômetros de Campo Grande. O corpo da vítima foi encontrado por moradores que passavam pela região.

Segundo o site Tribuna Livre, o homem estava frequentando a quadra de esportes abandonada e que teria virado um ponto de venda de drogas e presença de usuários de drogas.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, encontrou Luzimar, conhecido como 'Tio Luzi', caído e com várias perfurações de tiro. O Corpo de Bombeiros foi até o local, mas quando chegou, a vítima estavam sem os sinais vitais e constatou o óbito.

Diligências foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. Não há também informações a respeito de motivação e autoria.

A Polícia Civil e a Perícia Científica estiveram pelo local para os trabalhos de praxe e iniciarem a investigação a respeito do homicídio.

