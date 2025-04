Homem é assassinado a tiros enquanto estava em bar de Aparecida do Taboado

Homem, de 49 anos, que não teve a identificação revelada, morreu após ser ferido com dois tiros enquanto estava em uma calçada de um bar, na madrugada deste sábado (5), em Aparecida do Taboado - a 431 quilômetros de Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima chegou a ser socorrida para atendimento no Hospital Municipal, contudo, não resistiu aos ferimentos no tórax e ombro, falecendo na unidade.

A Polícia Civil esteve na unidade hospitalar e conversou com a sobrinha da vítima, que relatou que estavam no bar, onde havia várias pessoas, tanto do lado externo, quanto interno. Ela estava dentro do comércio quando ouviu os disparos.

Ao sair para o lado externo do estabelecimento, viu o tio caído e rapidamente pediu ajuda, acionando o Corpo de Bombeiros, que demoraram a chegar e por isso decidiram pedir ajuda a um motorista, que levaram o homem até o hospital.

Ela contou também que viu um homem armado, mas não conseguiu visualizar o rosto para identificar o suspeito.

A Polícia Civil retornou ao local dos fatos e conversou com o proprietário do bar, que relatou não ter visto o fato, mas que disponibilizaria as câmeras de segurança, que possuem ótima qualidade, e podem ajudar a identificar o suspeito e elucidar o homicídio.

No boletim de ocorrência, consta a informação que o local é frequentado por pessoas que possuem envolvimento com a criminalidade.

O caso foi registrado como homicídio simples.

