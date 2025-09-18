Menu
Interior

Homem é assassinado a tiros na frente da esposa em estrada de Dourados

Maico Florêncio era ex-presidiário e tinha várias passagens pela polícia por diversos crimes

18 setembro 2025 - 10h12Luiz Vinicius
Maico foi atingido por vários disparosMaico foi atingido por vários disparos   (Osvaldo Duarte/Dourados News)

Maico Florêncio Lopes, de 29 anos, foi assassinado a tiros na frente da esposa, na noite desta quarta-feira (17), em uma estrada que dá acesso ao Hospital da Missão, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que o casal estava de bicicleta quando um indivíduo em uma motocicleta se aproximou e efetuou os disparos.

Segundo o site Ligado na Notícia, os tiros atingiram a cabeça, o abdômen e as costas de Maico.

O suspeito fugiu do local e uma ambulância de Dourados chegou a ser acionada, contudo, o homem já estavam sem os sinais vitais.

Ainda conforme o site local, Maico tinha várias passagens pela polícia por diversos crimes.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

