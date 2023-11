Homem é assassinado com dois tiros no peito em frente de casa em Naviraí

Alexandre Toshio Nakahara, de 44 anos, foi assassinado a tiros na frente de sua residência na noite do último sábado (4), na Avenida Pantanal, em Naviraí - a 366 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu após uma discussão com um suspeito, até o momento não identificado e não localizado.

Segundo informações do site Ta Na Mídia Naviraí, a vítima estava em sua residência acompanhado de uma mulher, quando o homem chegou o chamando no portão de sua casa, tendo Alexandre ido verificar do que se tratava.

Após uma breve conversa em que o suspeito apontava que a vítima estava com um compressor e com umas ferramentas que supostamente seriam dele, Nakahara disse para o homem buscar a delegacia e registrar uma ocorrência, comprovando que os objetos eram dele e que após isso, ele poderia buscar sem problemas.

No entanto, logo após a fala da vítima, o suspeito sacou uma arma e disparou duas vezes contra Alexandre. Na sequência, o atirador fugiu em uma caminhonete em destino ignorado.

Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, que encontraram a vítima caída e chegaram a levá-lo para o Hospital Municipal, mas diante dos ferimentos na região torácica, Alexandre não resistiu e morreu ao dar entrada na unidade hospitalar.

A Polícia Militar também foi acionada para comparecer ao local e isolou a área para os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Naviraí.

