Homem é assassinado com facada nas costas em alojamento de Dourados

Um homem, até o momento identificado apenas como 'Paraguai', morreu na noite de sexta-feira (6) após receber uma facada nas costas, mas seu corpo foi encontrado somente na manhã deste sábado (7) em um alojamento na rua Brilhante, no bairro Chácaras Trevo em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

O principal motivo apurado pelas autoridades é sobre uma possível discussão que antecedeu os fato, já que autor e vítima estariam consumindo bebidas alcoólicas no local, conforme noticiou o Ligados na Notícia.

Um dos moradores do alojamento teria deixado o local momentos antes do crime, na noite de sexta-feira. Quando ele retornou, já na manhã de sábado, ele encontrou 'Paraguai' caído na varanda e com uma perfuração nas costas.

Testemunhas apontaram para o site que discussões naquele ambiente seriam recorrentes, mas não desconfiaram da morte.

O suspeito do crime ainda não foi localizado pela polícia, que apura a circunstância e a motivação dos fatos. A Perícia Científica e a Polícia Civil estiveram no local levantando todas as informações.

A vítima não portava documentos e seu corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), onde serão colhidas as digitais para auxiliar na identificação, conforme o site local.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também