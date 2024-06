Homem é assassinado com tiros de fuzil na 'favelinha' de Ponta Porã

Marcos Javier Gonzales, de 32 anos, foi assassinado com tiros de fuzil durante a noite desta terça-feira (18) na rua Projetada 3, na região conhecida como 'favelinha', em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande. A vítima seria um usuário de entorpecentes.

Informações que constam no boletim de ocorrência, apontam que a Polícia Militar foi acionada para comparecer no local e verificar a confirmação de um homicídio, onde chegando no endereço, encontraram várias pessoas ao redor do corpo e constataram que um homem havia sido alvejado por vários disparos.

Ainda conforme o registro, os projéteis seriam de calibre .762 e .556 e os tiros acertaram a região da cabeça de Marcos. Testemunhas disseram que o crime aconteceu por volta das 20h30 e que o atirador estava em um carro, da marca Toyota, de cor vermelha, com placa brasileira.

A polícia descobriu que Javier tratava-se de um indivíduo conhecido do setor policial, pois ele tinha várias passagens pelo crime de furto.

O local foi isolado e a Polícia Civil, acompanhado da Polícia Científica, iniciaram os trabalhos de praxe para coletar as informações do início da investigação.

O caso foi tratado como homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

