Homem é atacado a facadas, 'invade casa' para pedir ajuda e morre em Dourados

Homem, até o momento não identificado, foi assassinado com golpes de faca logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (6), no Parque das Nações, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.
A vítima chegou a invadir uma residência com intuito de pedir ajuda, mas não resistiu e morreu em um dos cômodos. O morador do local foi quem acionou as autoridades.
Segundo o site Dourados News, o corpo estava na cozinha do imóvel. Uma faca foi localizada na frente da casa, suspeitando que o agressor tenha deixado o objeto durante a fuga.
A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Civil foram acionadas e realizaram os trabalhos de praxe.
Até o momento, nenhuma pessoa foi presa pelo crime.
