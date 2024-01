JD1TV: Homem é atacado a facadas em festa de Réveillon em Novo Horizonte do Sul

Durante as festividades de Réveillon, na madrugada do dia 1° de janeiro, a cidade de Novo Horizonte do Sul, a 339 quilômetros de Campo Grande, registrou uma tentativa de homicídio em uma confusão envolvendo dois homens. O suspeito, que portava uma faca, desferiu vários golpes contra a vítima, que estava caída no chão.

Um vídeo que teria flagrado toda a cena foi divulgado nas redes sociais e compartilhado pelos sites locais, como o portal Ivinotícias.

Segundo o site, o suspeito, que não teve idade e identificação revelada, foi detido em flagrante pela Polícia Militar e a faca utilizada para golpear a vítima também foi apreendida. O homem foi encaminhado para a delegacia e a pessoa que foi atacada não foi localizada até o momento.

O agressor foi autuado por homicídio qualificado na forma tentada.

O registro da ocorrência foi feito em Ivinhema, uma vez que Novo Horizonte do Sul ainda aguarda a conclusão da sede da delegacia.

