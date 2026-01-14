Homem é condenado há 13 anos de prisão por estupro virtual

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi condenado a 13 anos de prisão por estupro virtual pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher de Bataguassu. A vítima seria um adolescente.

A investigação teve início em Bataguassu, o adolescente revelou que fazia atos libidinosos mediante grave ameaça, realizados por meio de aplicativos de mensagens. Mesmo sem contato físico, a atitude é enquadrada como estupro de vulnerável, entendimento que foi integralmente acolhido pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário.

A Polícia Civil identificou que o investigado residia no município de Fátima/BA, com isso, foi preciso uma equipe policial de Mato Grosso do Sul ir até o estado da Bahia para dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva.

A Polícia Civil reforça que denúncias são fundamentais para a repressão desse tipo de crime e reitera que seguirá atuando de forma firme, qualificada e incansável na defesa da dignidade, da segurança e da integridade das vítimas mais vulneráveis.

