Menu
Menu Busca quarta, 14 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Interior

Homem é condenado há 13 anos de prisão por estupro virtual

Vítima seria um adolescente de Bataguassu

14 janeiro 2026 - 18h10Taynara Menezes

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi condenado a 13 anos de prisão por estupro virtual pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher de Bataguassu. A vítima seria um adolescente. 

A investigação teve início em Bataguassu, o adolescente revelou que fazia atos libidinosos mediante grave ameaça, realizados por meio de aplicativos de mensagens. Mesmo sem contato físico, a atitude é enquadrada como estupro de vulnerável, entendimento que foi integralmente acolhido pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário.

A Polícia Civil identificou que o investigado residia no município de Fátima/BA, com isso, foi preciso uma equipe policial de Mato Grosso do Sul ir até o estado da Bahia para dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva.

A Polícia Civil reforça que denúncias são fundamentais para a repressão desse tipo de crime e reitera que seguirá atuando de forma firme, qualificada e incansável na defesa da dignidade, da segurança e da integridade das vítimas mais vulneráveis.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Buscas foram realizadas por diversos dias
Interior
Corpo de jovem é encontrado após dias de buscas no rio Apa, em Bela Vista
O homem foi socorrido e encaminhado em estado grave ao hospital de Sidrolândia
Interior
Vídeo: Câmeras flagram homem correndo após ser baleado por mulher em Sidrolândia
Adriano foi morto com várias facadas
Interior
Acusado de matar homem com facada em São Gabriel do Oeste vai a júri popular
Fachada do TJMS - Foto: Divulgação
Interior
TJ mantém 8 anos de prisão de homem condenado por estupro de vulnerável em Naviraí
Marcelo havia sido encontrado nas margens da rodovia
Interior
Homem é encontrado ferido em rodovia, mas morre após ser socorrido em Batayporã
Hospital de Sidrolândia
Interior
Homem é socorrido em estado grave após ser ferido a tiros em Sidrolândia
Contrabando apreendido -
Polícia
Polícia Militar Rodoviária prende homem em Ponta Porã transportando 'Mounjaro'
Dinheiro /
Interior
Justiça anula empréstimo de R$ 87 mil feito por pessoa incapaz e manda banco indenizar
Homem apareceu armado com um pedaço de madeira
Interior
VÍDEO: Homem diz ter comprado celular com defeito e tenta atacar empresário em MS
Com recurso, réu 'escapa' de condenação por estupro em Mato Grosso do Sul
Justiça
Com recurso, réu 'escapa' de condenação por estupro em Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Família morreu em grave acidente
Trânsito
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026