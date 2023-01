Homem é encontrado carbonizado em Ponta Porã

O corpo de um jovem, identificado como José Sanabria, de 28 anos, foi encontrado carbonizado neste sábado (14), em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai. As informações são do Dourados News.

Segundo a polícia, o corpo do rapaz foi encontrado por populares no distrito de Sanga Puitã, às margens da rodovia BR-463, próximo ao Instituo Federal (IFMS).

A Polícia Civil e Perícia estiveram no local, mas devido ao estado de carbonização do corpo, não foi possível identificar se a vítima foi alvejada por disparos ou teve alguma outra lesão que possa ter resultado em óbito.

O caso será investigado.

