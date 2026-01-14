Homem é encontrado ferido em rodovia, mas morre após ser socorrido em Batayporã

Marcelo Ramos, de 47 anos, natural de Terra Rica, no Paraná, morreu durante a terça-feira, dia 13, após ser encontrado ferido às margens da rodovia MS-276, no trecho entre Batayporã e Anaurilândia. Ele estava desaparecido e a família chegou a publicar imagens dele nas redes sociais.

Quem encontrou o homem foi um motorista de um caminhão-pipa, que trafegava pela estrada de chão, e acionou as autoridades para o socorro e a coleta de informações do caso.

Segundo o site Jornal da Nova, Marcelo afirmou estar de motocicleta e, posteriormente, disse que caminhava a pé e teria sofrido uma queda. Ele chegou a inicialmente, recusar atendimento médico.

A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Batayporã, onde recebeu os primeiros socorros e passou por manobras de reanimação, porém não resistiu e entrou em óbito.

Próximo ao ponto onde Marcelo foi encontrado, também foram localizadas duas cadeiras de área, sendo uma delas totalmente danificada.

A Polícia Civil esteve no local e realizou os procedimentos de praxe para auxiliar nas investigações. O caso foi registrado como afastar-se do local do acidente para fugir de responsabilidade penal ou civil e sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

