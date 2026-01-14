Menu
Homem é encontrado ferido em rodovia, mas morre após ser socorrido em Batayporã

Marcelo Ramos era dado como desaparecido pela família

14 janeiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Marcelo havia sido encontrado nas margens da rodoviaMarcelo havia sido encontrado nas margens da rodovia   (Jornal da Nova)

Marcelo Ramos, de 47 anos, natural de Terra Rica, no Paraná, morreu durante a terça-feira, dia 13, após ser encontrado ferido às margens da rodovia MS-276, no trecho entre Batayporã e Anaurilândia. Ele estava desaparecido e a família chegou a publicar imagens dele nas redes sociais.

Quem encontrou o homem foi um motorista de um caminhão-pipa, que trafegava pela estrada de chão, e acionou as autoridades para o socorro e a coleta de informações do caso.

Segundo o site Jornal da Nova, Marcelo afirmou estar de motocicleta e, posteriormente, disse que caminhava a pé e teria sofrido uma queda. Ele chegou a inicialmente, recusar atendimento médico.

A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Batayporã, onde recebeu os primeiros socorros e passou por manobras de reanimação, porém não resistiu e entrou em óbito.

Próximo ao ponto onde Marcelo foi encontrado, também foram localizadas duas cadeiras de área, sendo uma delas totalmente danificada.

A Polícia Civil esteve no local e realizou os procedimentos de praxe para auxiliar nas investigações. O caso foi registrado como afastar-se do local do acidente para fugir de responsabilidade penal ou civil e sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

