Homem é encontrado morto após cair em cima de garrafas de vidro em Dourados

Levi Fonseca da Silva, de 52 anos, foi encontrado morto em cima de garrafas de vidro durante a noite desta sexta-feira, dia 30, em uma residência na rua Pedro Rojas da Silva, na Vila Hilda, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A vítima perdeu bastante sangue e morreu antes mesmo da chegada do socorro médico.

Segundo informado pelo site Dourados News, a vítima seria dependente do álcool e teria dificuldades para caminhar devido às sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Ainda conforme o site, investigado se ele faleceu devido a um mal súbito ao tentar se levantar ou se foi pelos ferimentos provocados pela queda em cima da garrafa.

