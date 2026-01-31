Homem é encontrado morto após cair em cima de garrafas de vidro em Dourados

Levi Fonseca da Silva, de 52 anos, foi encontrado morto em cima de garrafas de vidro durante a noite desta sexta-feira, dia 30, em uma residência na rua Pedro Rojas da Silva, na Vila Hilda, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.
A vítima perdeu bastante sangue e morreu antes mesmo da chegada do socorro médico.
Segundo informado pelo site Dourados News, a vítima seria dependente do álcool e teria dificuldades para caminhar devido às sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).
Ainda conforme o site, investigado se ele faleceu devido a um mal súbito ao tentar se levantar ou se foi pelos ferimentos provocados pela queda em cima da garrafa.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Interior
Rapaz é baleado e abandonado por suspeito próximo a frigorífico em Nova Andradina
Interior
Justiça de Paranaíba condena homem a 23 anos de prisão por estupro de vulnerável
Interior
Preso pela polícia, suspeito matou homens por causa de furto e drogas em Ladário
Interior
TJ vê inconsistências em versões e absolve homem condenado por estupro em Ivinhema
Interior
Jovem morre afogado após entrar no rio Aquidauana, em Corguinho
Interior
Homem desaparecido é encontrado morto em plantação de soja em Maracaju
Interior
'Rapidinha' de R$ 100 termina em calote e agressão contra mulher em Maracaju
Interior
Polícia Militar atende ocorrência de cão vítima de escalpelamento em Nova Alvorada do Sul
Interior
Polícia procura 'João Pequeno' que matou homem a tiros no feriado de Natal em Miranda
Interior