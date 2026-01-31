Menu
Menu Busca sábado, 31 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Homem é encontrado morto após cair em cima de garrafas de vidro em Dourados

A vítima perdeu bastante sangue e morreu antes mesmo da chegada do socorro médico

31 janeiro 2026 - 12h30Luiz Vinicius
Vítima morreu dentro da casaVítima morreu dentro da casa   (Leandro Holsbach)

Levi Fonseca da Silva, de 52 anos, foi encontrado morto em cima de garrafas de vidro durante a noite desta sexta-feira, dia 30, em uma residência na rua Pedro Rojas da Silva, na Vila Hilda, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A vítima perdeu bastante sangue e morreu antes mesmo da chegada do socorro médico.

Segundo informado pelo site Dourados News, a vítima seria dependente do álcool e teria dificuldades para caminhar devido às sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Ainda conforme o site, investigado se ele faleceu devido a um mal súbito ao tentar se levantar ou se foi pelos ferimentos provocados pela queda em cima da garrafa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Corpo de Bombeiros levou a vítima para o hospital
Interior
Rapaz é baleado e abandonado por suspeito próximo a frigorífico em Nova Andradina
Imagem Ilustrativa
Interior
Justiça de Paranaíba condena homem a 23 anos de prisão por estupro de vulnerável
Uma das vítimas foi morta dentro de casa enquanto dormia
Interior
Preso pela polícia, suspeito matou homens por causa de furto e drogas em Ladário
Menina sofria violência sexual -
Interior
TJ vê inconsistências em versões e absolve homem condenado por estupro em Ivinhema
Jovem morre afogado após entrar no rio Aquidauana, em Corguinho
Interior
Jovem morre afogado após entrar no rio Aquidauana, em Corguinho
Local onde a vítima foi localizada
Interior
Homem desaparecido é encontrado morto em plantação de soja em Maracaju
15&ordm; Batalhão de Polícia Militar - Foto: Divulgação
Interior
'Rapidinha' de R$ 100 termina em calote e agressão contra mulher em Maracaju
Reprodução / Alvorada Informa
Interior
Polícia Militar atende ocorrência de cão vítima de escalpelamento em Nova Alvorada do Sul
Homem é procurado por homicídio em Mato Grosso do Sul
Interior
Polícia procura 'João Pequeno' que matou homem a tiros no feriado de Natal em Miranda
Menina sofria violência sexual -
Interior
TJ mantém condenação de homem que estuprou a enteada mais de 10 vezes em MS

Mais Lidas

Lucas estava desaparecido desde o dia 24
Polícia
Jovem desaparecido no Nova Lima é encontrado morto em área de mata
Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
AGORA: Homem é morto com tiro na cabeça no Jardim Centro Oeste
Alyson morreu após receber golpes de faca
Polícia
Suspeito de assassinar Alyson é preso cometendo furto com irmão em Campo Grande