Homem é encontrado morto com corte no pescoço após discussão em bar de Ladário

Luciney Helio tinha um corte perfurocortante no pescoço, além de afundamento de crânio e vários hematomas no rosto

30 agosto 2025 - 14h51
Homem foi morto com golpes de facaHomem foi morto com golpes de faca   (Diário Corumbaense)

Luciney Helio da Silva, de 46 anos, foi assassinado na madrugada deste sábado (30), na rua Heitor Paulo de Oliveira, no bairro Nova Aliança, em Ladário - a 428 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a ocorrência, mas já encontrou a vítima sem os sinais vitais, apresentando um corte perfurocortante no pescoço.

Além disso, Luciney tinha afundamento de crânio e vários hematomas na região do rosto. Próximo ao corpo estavam pedras e garrafas, que supostamente poderiam ter sido utilizados contra a vítima.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, o ex-cunhado de Luciney informou à Polícia Militar que chegou a tomar bebida alcoólica com a vítima no 'Bar do Gordinho'. Naquela oportunidade, o homem estava acompanhado de uma mulher.

Porém, ainda conforme o registro policial, a vítima teria se envolvido em uma discussão com um homem, de vulgo 'Celsinho', e populares, que preferiram não se identificar, seria um dos suspeitos do crime.

Um segundo homem, de vulgo 'Negueba', também teria participado da ação, segundo testemunhas, já que ele estaria tendo um caso com a mulher que estava na companhia da vítima. O suspeito, inclusive, já tem passagens pela polícia por homicídio.

O caso será investigado pela Polícia Civil e foi tratado como homicídio simples.

