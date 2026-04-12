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Homem é encontrado morto com facada no pescoço em Naviraí

Vítima de 29 anos foi localizada em via pública durante a madrugada; polícia investiga o caso como homicídio

12 abril 2026 - 10h39Taynara Menezes
Delegacia de Polícia Civil de NaviraíDelegacia de Polícia Civil de Naviraí   (Divulgação/PCMS)

Eugênio Insfran Alfonzo, de 29 anos, foi morto a facadas e encontrado na Avenida José Soares Limeira, no bairro Jardim Paraíso IV, em Naviraí na madrugada deste domingo (12).

Conforme o Dourados News, o Corpo de Bombeiros foi acionado ao local, mas o homem já estava sem vida. A vítima tinha ferimento grave na região do pescoço. A suspeita inicial sobre a causa da lesão foi esclarecida após perícia, que confirmou o uso de faca no crime.

Informações preliminares apontam que a vítima teria passado o dia consumindo bebida alcoólica com conhecidos e, durante a noite, seguiu para a região onde acabou sendo morta.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e da Polícia Civil. Após os levantamentos, o corpo foi recolhido por uma funerária. O caso foi registrado como homicídio simples e segue sob investigação para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do crime.

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