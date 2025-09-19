Homem é encontrado morto com lesões ao lado de poça de sangue em Sidrolândia

Francisco Cristiano Silva Martins, de 43 anos, foi encontrado morto no final da tarde desta quinta-feira (18), na Agrovila do Capão Seco, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima apresentava lesões nas costas e no rosto, além de ser encontrado ao lado de uma poça de sangue.

Consta ainda no registro que um morador da região encontrou Francisco caído e chegou a fazer massagem cardíaca, além de jogar água nele, o que fez recuperar momentaneamente a consciência.

Porém, ele perdeu novamente os sentidos e a consciência, falecendo pelo local. A Polícia Militar foi acionada e conversou com a testemunha, que apresentava sinais de embriaguez.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe. Exames necroscópicos indicarão as causas da morte.

O registro foi feito como morte decorrente de fato atípico.

