Homem é encontrado morto com sinais de espancamento em Amambai

Homem, ainda não identificado, foi encontrado morto e com sinais de espancamento na região de uma aldeia, em Amambai - a 351 quilômetros de Campo Grande, na noite desta quinta-feira (12).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima apresentava hematomas na cabeça e no pescoço. O objeto possivelmente usado no crime foi um pedaço de lenha, encontrado também próximo ao corpo.

Quem acionou as autoridades foram lideranças da Aldeia, que informaram sobre o achado de cadáver, que estava na posição de decúbito ventral.

Ainda conforme o registro, no local dos fatos não há sistemas de monitoramento, assim como não foi possível encontrar testemunhas sobre o fato.

O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado pela Polícia Civil.

