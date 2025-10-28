Homem é encontrado morto dentro de casa por vizinhos na região central de Paranaíba

Um homem identificado como João Batista Nunes Ribeiro Filho, de 58 anos, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (28), em sua residência localizada na rua Barão do Rio Branco, região central de Paranaíba (MS).
De acordo com o site Interativo MS, vizinhos notaram um forte cheiro vindo do imóvel e acionaram o irmão da vítima, que tinha acesso à casa. Ao entrar no local, ele encontrou João Batista sem vida e em avançado estado de decomposição.
Segundo informações preliminares, o homem possuía problemas de saúde, entre eles diabetes, o que pode ter contribuído para o falecimento. No entanto, a causa da morte só será confirmada após o exame necroscópico.
A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e aguardou a chegada das equipes responsáveis pela perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil investiga o caso.