terça, 28 de outubro de 2025
Interior

Homem é encontrado morto dentro de casa por vizinhos na região central de Paranaíba

João Batista Nunes Ribeiro Filho, de 58 anos, foi localizado após moradores sentirem forte odor vindo do imóvel; polícia investiga o caso

28 outubro 2025 - 19h35Taynara Menezes
Segundo informações preliminares, o homem possuía problemas de saúdeSegundo informações preliminares, o homem possuía problemas de saúde   (Foto: Interativo MS)

Um homem identificado como João Batista Nunes Ribeiro Filho, de 58 anos, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (28), em sua residência localizada na rua Barão do Rio Branco, região central de Paranaíba (MS).

De acordo com o site Interativo MS, vizinhos notaram um forte cheiro vindo do imóvel e acionaram o irmão da vítima, que tinha acesso à casa. Ao entrar no local, ele encontrou João Batista sem vida e em avançado estado de decomposição.

Segundo informações preliminares, o homem possuía problemas de saúde, entre eles diabetes, o que pode ter contribuído para o falecimento. No entanto, a causa da morte só será confirmada após o exame necroscópico.

A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e aguardou a chegada das equipes responsáveis pela perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil investiga o caso.

