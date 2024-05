Homem é encontrado morto em calçada em Rio Brilhante

Homem, identificado até o momento como Carmelo Dênis, foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (3) em uma calçada na rua Lucídio Coelho, no bairro Nova Esperança, em Rio Brilhante - a 161 quilômetros de Campo Grande.

O corpo estava ao lado de uma carreta devidamente estacionada.

Segundo informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, populares é quem encontraram o corpo do homem e rapidamente acionaram as autoridades, como a Polícia Militar.

A suspeita é que se trata de uma morte natural, porém, foi necessário o acionamento da Polícia Científica para levantar possíveis causas da morte.

O caso seguirá sob investigação.

