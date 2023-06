Homem é encontrado morto próximo a aterro sanitário de Três Lagoas

Antonio Aparecido da Silva, de 58 anos, foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (13), próximo ao aterro sanitário de Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, um funcionário da prefeitura da cidade encontrou a vítima caída no chão e sem pensar, acionou o socorro por meio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas quando chegaram, Antonio estava sem os sinais vitais.

O homem também trabalhava como funcionário municipal. Seu corpo estava sem sinais de violência, sendo constatado por policiais militares e civis.

Porém, não foi possível identificar as causas da morte, sendo o registro policial acrescido como morte a esclarecer.

Os pertences da vítima foram entregues para parentes que estiveram acompanhando os trabalhos da polícia.

