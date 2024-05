Homem é esfaqueado e morre após dar tapa na cara do primo em Sidrolândia

Daniel de Souza da Silva, de 39 anos, foi morto com golpes de facas no final da tarde deste domingo (5) no bairro Jardim do Sul, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande. O motivo para o crime é que ele ameaçou e desferiu tapas no rosto do seu primo, Rodrigo Pereira de Souza, de 41 anos, que revidou com as facadas e foi preso pouco depois do assassinato.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os golpes atingiram a barriga da vítima, que não resistiu e morreu ainda pelo local dos fatos, antes da chegada de uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que teria demorado 18 minutos para chegar ao local.

Ainda conforme o registro, Rodrigo explicou para a polícia que estava sendo ameaçado há alguns dias por Daniel e que durante o domingo, ambos se cruzaram. A vítima foi novamente para cima dele, realizou ameaças e dessa vez deu tapas no rosto do primo, fazendo com que Rodrigo sacasse a faca e desferisse os golpes.

Logo após os golpes, o suspeito fugiu e a vítima caiu agonizando, sendo encontrado ainda com vida, mas morrendo pouco depois. Pereira de Souza foi encontrado e preso no cruzamento das ruas Alberto Horteci e Leonel de Souza Brito. A faca utilizada também foi localizada e apreendida.

O caso foi registrado como homicídio simples.

