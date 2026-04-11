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Homem é esfaqueado no abdômen e fica em estado grave em Dourados

Vítima de 33 anos foi encontrada ferida em rua do Jardim Monte Líbano; polícia apura possível ligação com dívidas de drogas

11 abril 2026 - 13h07Taynara Menezes
Delegacia de Polícia Civil de DouradosDelegacia de Polícia Civil de Dourados   (Dourados News)

Um homem de 33 anos foi socorrido em estado grave após ser encontrado ferido na noite desta sexta-feira (10), em Dourados. O caso ocorreu por volta das 20h, na Rua Dom Pedro I, localizada no bairro Jardim Monte Líbano.

Conforme informações do Dourados News, a vítima foi identificada apenas como Mateus e tinha ferimento provocado por arma branca na região do abdômen. 

Segundo relato da namorada do rapaz à polícia, a principal suspeita é de que a agressão tenha relação com dívidas ligadas ao tráfico de drogas. Um possível autor já teria sido identificado, conforme informações preliminares.

Mateus foi atendido por equipes de socorro e encaminhado ao Hospital da Vida, onde permanece internado em estado considerado grave.

O caso é investigado pela polícia.

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