Homem é espancado até a morte com pedras e pedaços de madeira em Naviraí

Morador de rua, ainda não identificado, foi morto após sessão de espancamento com pedras e pedaços de madeira neste domingo (1°), na rua Júlio Soares Filho, no centro de Naviraí.

O suspeito de cometer o crime teria sido visto com as mãos cheias de sangue no Mercadão Municipal, onde teria lavado as mãos e feito uma refeição em uma pastelaria, mas não conseguiu pagar devido ao nervosismo.

Segundo o site Tá Na Mídia Naviraí, o suspeito foi embora após o episódio e não foi localizado até o momento.

Ainda conforme o site, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima não apresentava sinais vitais.

A Polícia Militar, Civil e Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe e iniciarem as investigações a respeito do crime.

