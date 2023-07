Homem é executado com mais de 30 tiros em Ponta Porã

No final da tarde deste domingo (16), Gilberto Emanuel Fernandes Abelha, de 40 anos, foi assassinado de forma brutal ao ser atingido por mais de 30 tiros na Avenida Presidente Vargas, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Ponta Porã News, pelo menos dois atiradores são apontados como suspeito de terem efetuados os disparos. Eles estariam em uma SUV e logo após o crime, fugiram tomando rumo ignorado.

Conforme o site Ponta Porã News, a polícia segue buscando informações que possam levar ao paradeiro dos pistoleiros. Ainda de acordo com o site, eles teriam descido do veículo e atirado na vítima que estava no interior de um Jeep.

Fernandes tentou correr, mas foi atingido por diversos disparos, principalmente na cabeça e caiu entre os carros estacionados. O veículo utilizado na fuga seria uma Jeep Cherokee.

Gilberto já foi apontado também como suspeito de atirar contra o apartamento da ex-namorada em Ciudad del Este, em dezembro do ano passado. O caso aconteceu no bairro São José e o homem teria efetuado ao menos cinco tiros.

