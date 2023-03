Homem é executado dentro do carro por bandidos ao chegar em casa

Homem identificado como Júlio Cesar Cardoso da Silva Alves, 34, foi executado a tiros na noite de sexta-feira (17), no momento que chegava em casa. O fato aconteceu em Amambai, a 950 quilômetros de Campo Grande.

Ele foi morto dentro do carro que conduzia, um Fiat Strada. Vizinhos que escutaram os disparos acionaram a polícia, que esteve no local e recolheu cápsulas de pistola calibre 9mm. Dois homens foram vistos fugindo correndo. Há suspeita que um terceiro homem também tenha participado do crime.

Até o momento ninguém foi preso, a polícia investiga o crime. O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia do município.

