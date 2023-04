Homem é executado em oficina mecânica

Interior Homem mente sobre ter sofrido atentado para invadir casa da ex em Três Lagoas

Equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais), Polícia Militar e perícia estão no local para atender a ocorrência.

Conforme apurado pelo Dourados News, ainda não há informações concretas sobre as motivações do crime e autoria.

Na manhã deste sábado (29), um homem foi executado em uma oficina mecânica em Dourados, distante a 230 quilômetros de Campo Grade. De acordo com informações iniciais, a vítima trabalhava no local, quando foi atingida por vários disparos de arma de fogo.