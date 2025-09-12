Homem é ferido a tiros durante acampamento com a esposa em Nova Andradina

Homem, de 47 anos, foi socorrido durante a madrugada de quinta-feira (11), após ser ferido a tiros enquanto acampava com a esposa e um amigo, nas margens do rio Anhanduí, na MS-340, entre Nova Andradina e Ribas do Rio Pardo.

Quem socorreu inicialmente a vítima foi o amigo, que junto da esposa da vítima, colocaram ele em um carro e foram ajudados pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) durante o trajeto, a caminho do Hospital Regional.

Segundo informações do site Jornal da Nova, o grupo estava acampando e escutaram um barulho do lado de fora das barracas. Quando a vítima saiu para verificar o que estava acontecendo, correu atrás de um homem desconhecido e nisso foi ouvido um disparo.

Ferido, o homem caiu no chão e foi ajudado pelo amigo e pela esposa. Ainda conforme os detalhes, o suspeito utilizava uma espingarda e pode ter agido com a intenção de furtar pertences do acampamento, onde havia três barracas, apetrechos de pesca e utensílios de cozinha.

A PRF realizou diligências pela região para tentar localizar o atirador, mas até o momento ninguém foi preso. A SIG (Seção de Investigações Gerais) da Polícia Civil foi acionada para dar prosseguimento às investigações.

