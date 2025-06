Homem é ferido a tiros enquanto participava de confraternização em Rio Verde

Homem, de 46 anos, foi ferido com pelo menos três tiros durante a tarde deste domingo (22), após ser chamado para fora de uma residência, onde ocorrida uma confraternização. O caso aconteceu em Rio Verde de Mato Grosso - a 210 quilômetros de Campo Grande.

Dois suspeitos participaram da ação criminosa e um deles, de 22 anos, foi preso pouco tempo após o crime.

Segundo informações do site Rio Verde News, a tentativa de execução aconteceu por volta das 17h, no bairro Jardim José Antônio, quando testemunhas relataram que dois homens chegaram em um veículo branco e chamaram pela vítima.

Do lado de fora do imóvel, houve uma discussão entre as partes e um dos suspeitos sacou a arma e efetuou os disparos contra a vítima. Logo na sequência, ambos fugiram do local e a vítima foi socorrida para o Hospital Geral Paulino Alves da Cunha.

Devido à gravidade dos ferimentos, o homem precisou ser transferido para Campo Grande. Porém, antes de chegar a capital, a ambulância que trazia o paciente precisou parar em São Gabriel do Oeste para estabilizar o quadro clínico da vítima.

Assim que chegou à unidade hospitalar, o homem foi avaliado por uma equipe médica e levado imediatamente ao centro cirúrgico para realização de uma cirurgia.

Ainda não há informações a respeito da motivação e as autoridades seguem em busca do segundo suspeito.

