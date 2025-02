Homem é ferido a tiros pelo vizinho em desentendimento em Nova Andradina

Homem, de 56 anos, foi ferido a tiros em um desentendimento com o vizinho, de 30 anos, que aproveitou que teria atingido a vítima para fugir do local em uma motocicleta. O caso aconteceu no bairro Argemiro Ortega Gutierrez, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Nova News, a Polícia Militar esteve no local dos fatos e conversou com a esposa do suspeito, que disse o marido atirou contra o vizinho e o atingiu na coxa esquerda.

A vítima conseguiu correr para a própria residência e saiu em um carro em busca de ajuda no Hospital Regional.

Ainda segundo o site local, a motivação para o crime estaria relacionada a uma desavença envolvendo comentários sobre questões familiares do atirador.

A Polícia Militar fez diligências, mas não encontrou o suspeito. O caso foi levado para a delegacia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também