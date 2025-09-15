Homem é ferido com tiro na cabeça e socorrido em estado grave em Sidrolândia

Homem, de 42 anos, foi socorrido em estado gravíssimo durante o domingo (14), após ser atingido por um tiro na cabeça e ser encontrado na varanda da residência em que mora, no bairro Diva Nantes, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que algumas pessoas chegaram para visitar a vítima, quando localizaram ela caída de maneira inconsciente e sangrando bastante, acionando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo o site Noticidade, a esposa do homem auxiliou na entrada da equipe de socorro e após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado para o Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa. Ele sofreu perfuração causada por disparo de arma de fogo e permanece em estado crítico.

A Polícia Militar encontrou uma mochila contendo uma espingarda de calibre 22 com 21 munições intactas, uma deflagrada e outra travada, além de duas facas.

Os objetos foram apreendidos e apresentados na Polícia Civil, que registrou o fato como tentativa de homicídio e posse irregular de arma de fogo. Nenhum suspeito foi localizado.

