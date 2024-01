Homem é ferido com tiro no peito em confraternização e deixado em UPA de Dourados

Homem, de 32 anos, foi ferido com um tiro no peito durante uma confraternização em uma empresa na cidade de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele teria se desentendido com um rapaz desconhecido que também participava da festa no bairro Jardim Colibri.

A vítima foi socorrida por pessoas que estavam na comemoração de fim de ano e colocado em uma caminhonete Toyota Hilux, sendo deixado para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.

A Polícia Militar foi acionada para estar na unidade de saúde e coletar mais detalhes. Ao chegar pelo local, conversou com o homem, que disse estar na confraternização com churrasco e bebida alcoólica e em determinado momento, teve uma discussão com o suspeito, conforme consta no boletim de ocorrência.

Ainda no registro, a vítima relata que o indivíduo era desconhecido e sacou uma arma, atirando contra a vítima. Devido ao estado de embriaguez, o homem não soube relatar qual tipo de arma, nem mesmo o calibre.

Os militares também foram até o local da confraternização e conversaram com algumas pessoas, que confirmaram a existência de uma discussão, mas que não sabiam quem era o suspeito, podendo ser o parente de um algum dos funcionários da empresa.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e ameaça na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

