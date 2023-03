Homem Ã© rendido, torturado e bandidos levam R$ 830 mil de casa em CassilÃ¢ndia

Um homem, de 59 anos, passou por momentos de terror na noite desta quinta-feira (23), ao ser rendido, torturado e ver R$ 830 mil sendo levados de sua casa por dois criminosos na região central de Cassilândia - a 412 quilômetros de Campo Grande. Ele foi encontrado com hematomas, cortes profundos nos dedos e sangramento ativo pela polícia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou para a equipe da Polícia Militar, que foi acionada por uma vizinha, que chegou em sua casa em uma motocicleta e logo após abrir o portão, foi surpreendido com a chegada dos assaltantes, que anunciaram o assalto.

Apresentado toda a dinâmica do caso, o homem disse que ficou pelo menos uma hora na mira das armas dos bandidos, que portavam um revólver e uma pistola, e a todo momento torturavam ele com coronhadas, chutes, ameaças e após os atos, cortaram em três lugares seus dedos da mão esquerda.

Tudo isso era parte do plano para força-lo a dizer onde estava guardado o dinheiro, que ele relutava em não falar. Mas após as sessões de tortura e sem aguentar as dores, ele acabou dizendo que guardava cerca de R$ 830 mil em espécie na residência.

Em determinado momento, um dos criminosos pegou o celular da vítima e tentou realizar transições via pix, mas não houve sucesso. Após isso, o bandido quebrou o celular da vítima, trancaram o homem no banheiro e saíram no veículo, um Chevrolet Cruse, de cor branca, em destino ignorado portando todo o dinheiro.

A vítima conseguiu se soltar e sair pela janela do quarto, onde buscou ajuda na sua vizinha e pediu que a polícia fosse acionada. A testemunha em questão visualizou o carro saindo da garagem. Além dos militares de Cassilândia, a Força Tática de Paranaíba também esteve presente no local do crime.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), PRE (Polícia Rodoviária Estaadual) e também as forças de segurança do Estado de Goiás foram avisadas para possíveis abordagens nas rodovias.

O caso foi registrado como roubo pelo concurso de pessoas, roubo resultando em lesão grave, crime de tortura, roubo majorado com emprego de arma de fogo e roubo pela restrição de liberdade da vítima na Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia.

