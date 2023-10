Homem é morto a facadas após tentar invadir casa da ex

Um homem, identificado como Wesley Biomonte, de 29 anos, foi morto a facadas na madrugada deste domingo (29) após tentar invadir a casa da ex-companheira em Sidrolândia, a 73 quilômetros de Campo Grande. As informações são do portal Idest.

Segundo a Polícia Militar, o homem saiu da Capital em direção à cidade, atrás da ex-esposa, que estaria em uma boate na região central da cidade, chegando a ser retirado do estabelecimento por seguranças.

A mulher, temendo, voltou para a sua residência e escondeu sua moto, na tentativa de enganar e despistar seu ex-companheiro. O plano, no entanto, não deu certo e o homem tentou invadir a residência, chegando a abrir o portão da casa da ex-mulher.

Foi neste momento que os dois passaram a discutir, que terminou com ele empurrado pela ex em cima de sua motocicleta.

Deu-se início então a uma troca de agressões entre os dois, com a briga só chegando ao fim após o homem ser atingido por golpes de faca.

Após o crime, uma equipe da Polícia Militar foi acionada, e no local encontrou a mulher e sua irmã sujas de sangue, além da faca utilizada no crime. Elas negaram a autoria do crime.

O corpo da vítima, a motocicleta e o capacete dele ficaram caídos na rua.

O caso será investigado.

