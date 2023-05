Homem é morto a facadas por adolescentes após agredir esposa em Dourados

Na madrugada deste domingo (14), Cildo Barrinho Dias, de 42 anos, morreu com pelo menos 16 facadas desferidas por dois adolescentes, de 14 anos, na aldeia Jaguapiru, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

As facadas teriam atingido a região do peito, tórax e os braços da vítima. O crime teria acontecido por volta das 1h da manhã e uma das motivações teriam sido as agressões cometidas pelo homem contra a esposa, de 29 anos.

Segundo o site Dourados News, a Cildo estava bebendo na varanda de sua casa, na companhia de sua esposa e dos dois adolescentes, um sendo enteado do homem.

Porém, em determinado momento, o homem se alterou, agrediu a esposa e entrou na residência. O enteado e o outro adolescente seguiram o agressor e entraram em luta corporal, quando Cildo pegou uma faca e o dois jovens também se armaram com uma faca, quando golpearam a vítima.

Lideranças indígenas conseguiram localizar os dois adolescentes e entregaram eles para a Polícia Militar, que encaminharam os menores infratores para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados, onde eles confessaram o crime contra Cildo.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Imol (Instituto Médico Odontológico Legal), onde será submetido a exame de necropsia e será posteriormente liberado para sepultamento.

