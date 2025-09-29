Menu
Menu Busca segunda, 29 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Homem é morto a golpe de faca ao defender amigo em Sidrolândia

Suspeito foi preso em flagrante e o crime aconteceu após ele ter o pedido de uma latinha negado

29 setembro 2025 - 08h54Luiz Vinicius
Suspeito foi preso em flagranteSuspeito foi preso em flagrante   (Babalizando MS)

Jean Carlos Ravelo Marchan, de 43 anos, foi assassinado com um golpe de faca ao tentar defender um amigo, durante uma confusão em uma residência, na rua Afonso Pena, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande, durante a madrugada deste domingo (28).

O suspeito, identificado como Airton Barbosa Louriano, de 48 anos, foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar, horas depois do crime.

Conforme o site Noticidade, o caso aconteceu após Airton passar em frente a residência e pedir uma latinha de cerveja. Porém, o pedido foi negado pelo proprietário da casa, o que causou ira do suspeito, que sacou uma faca e desferiu um golpe que atingiu o supercílio da vítima.

Jean, vendo a situação, tentou intervir e defender o amigo, mas foi esfaqueado com um golpe na região do abdômen. Ele foi socorrido por terceiros e encaminhado rapidamente para o Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa.

No entanto, o quadro dele se agravou rapidamente e o homem não resistiu aos ferimentos, falecendo durante o atendimento médico na unidade hospitalar.

O caso foi registrado como homicídio.
 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso foi registrado na delegacia de Sidrolândia
Interior
Mãe denuncia abuso de filha adolescente e vizinho acaba preso em Sidrolândia
Ueverton da Silva Macedo, o "Frescura" -
Justiça
Ministro do STJ manda soltar "Frescura", acusado de corrupção em Sidrolândia
Viatura Polícia Militar
Justiça
Policiais militares são condenados por agressão durante abordagem em MS
Jovelino foi morto na frente de casa
Interior
Morador de Sidrolândia é assassinado a facadas na frente da própria casa
Orelha foi morto a tiros
Polícia
Jovem é morto a tiros e encontrado ao lado de moto em distrito de Ponta Porã
Duas pessoas ficaram feridas em acidente entre motocicleta e carreta em Corumbá
Interior
Duas pessoas ficaram feridas em acidente entre motocicleta e carreta em Corumbá
Anta morreu em razão do acidente
Interior
Mulher fica ferida após ambulância atropelar anta na MS-134, em Nova Andradina
Casa ficou destruída
Interior
Casa fica destruída após ser tomada por incêndio em Anastácio
Corpo de Bombeiros esteve no local
Interior
Vela de bolo provoca incêndio e quase destrói casa em Aquidauana
Faca apreendida
Interior
Durante discussão, marido é esfaqueado no peito pela esposa em Corumbá

Mais Lidas

Adolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo Grande
Polícia
Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital
Caso aconteceu no bairro Zé Pereira
Polícia
JD1TV: Sentado na rua, 'Zé Bonitinho' morre após ser atropelado por carro no Zé Pereira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração