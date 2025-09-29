Homem é morto a golpe de faca ao defender amigo em Sidrolândia

Jean Carlos Ravelo Marchan, de 43 anos, foi assassinado com um golpe de faca ao tentar defender um amigo, durante uma confusão em uma residência, na rua Afonso Pena, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande, durante a madrugada deste domingo (28).

O suspeito, identificado como Airton Barbosa Louriano, de 48 anos, foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar, horas depois do crime.

Conforme o site Noticidade, o caso aconteceu após Airton passar em frente a residência e pedir uma latinha de cerveja. Porém, o pedido foi negado pelo proprietário da casa, o que causou ira do suspeito, que sacou uma faca e desferiu um golpe que atingiu o supercílio da vítima.

Jean, vendo a situação, tentou intervir e defender o amigo, mas foi esfaqueado com um golpe na região do abdômen. Ele foi socorrido por terceiros e encaminhado rapidamente para o Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa.

No entanto, o quadro dele se agravou rapidamente e o homem não resistiu aos ferimentos, falecendo durante o atendimento médico na unidade hospitalar.

O caso foi registrado como homicídio.



