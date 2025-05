Homem é morto a tiros em frente a bar e suspeito é preso em Rio Brilhante

Marcos Valério de Oliveira, de 40 anos, foi assassinado a tiros na frente de um bar no final da noite desta quinta-feira (1°), em Rio Brilhante - 161 quilômetros de Campo Grande. O suspeito, identificado apenas como Gilson, foi preso em flagrante durante a tentativa de fuga.

Antes de ser detido, o acusado ainda teria disparado contra um vigia noturno, mas não acertou nenhum tiro. Ele também teria tentado roubar uma bicicleta de um jovem, mas foi rapidamente localizado pela Polícia Militar.

A vítima, após ser ferida a tiros, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu assim que deu entrada na unidade hospitalar da cidade, conforme informações do site Rio Brilhante em Tempo Real.

Ainda conforme o site, as autoridades apreenderam uma pistola de calibre .357 que estava com Gilson. Ele havia saído no final de 2024 da prisão, enquanto Marcos Valério tinha passagem por homicídio e em 2022, ele foi alvo de uma tentativa de homicídio.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos para os trabalhos de praxe. A motivação para o caso está sendo investigada.

O registro foi feito como homicídio, tentativa de homicídio e roubo na forma tentada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também