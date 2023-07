Homem é morto a tiros por pistoleiro em bar de Ponta Porã

Um homem morreu a tiros dentro de um bar na cidade de Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande, na noite de domingo (16). O suspeito é um pistoleiro que fugiu do local em uma motocicleta.

Nas redes sociais, a vítima foi apontada sendo como Alemão Groessinger. Algumas pessoas lamentaram a fatalidade e o conheciam como Noni.

Ele foi assassinado a tiros dentro do estabelecimento comercial. A GcmFron (Guarda Civil Municipal da Fronteira) foi acionada para verificar a situação, mas ao chegar no local, constatou a situação e acionou as autoridades competentes, como Polícia Civil e Polícia Científica.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime contra a vítima. Polícia Militar segue realizando diligências para encontrar o suspeito.

Esse foi o segundo homicídio em sequência no domingo em Ponta Porã. Horas antes, Gilberto Emanuel Fernandes Abelha, de 40 anos, foi assassinado de forma brutal ao ser atingido por mais de 30 tiros na Avenida Presidente Vargas.

Segundo informações do site Ponta Porã News, pelo menos dois atiradores são apontados como suspeito de terem efetuados os disparos.

