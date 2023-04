Homem é morto com cinco tiros em Fátima do Sul

No final da tarde de sábado (29), Cleverton de Moraes Lopes, de 27 anos, foi morto atingido por cinco tiros, em Fátima do Sul, a 230 quilômetros de Campo Grande.

O homicídio aconteceu próximo ao Bosque da Paz, que fica no fundo do bairro BNH. Equipes do CBM-MS (Corpo de Bombeiros Militares foram acionadas, porém, ao chegar ao local o jovem já estava morto.

Os motivos do crime ainda estão sendo investigações pela Polícia Civil do município.

