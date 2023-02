Homem é preso ao gravar vídeo abusando da filha de 2 anos

Um jovem, de 24 anos, foi preso na manhã deste sábado (25), acusado de estuprar a própria filha de dois anos, em Dourados. A denúncia foi feita pela mãe da criança, após flagrar o rapaz gravando um vídeo com a menor nua.

Conforme o site Dourados News, as imagens foram entregues à polícia, no vídeo mostra ele enconstando e massageando o órgão genital da menina. O autor ainda confessou o fato e o motivo foi que estava alcoolizado e ‘contrariado’ com a esposa.

“Minha filha tem costume de brincar muito comigo, eu não cheguei a estuprar, só encostei o órgão nela. Cheguei a encostar porque estava alcoolizado, estava contrariado com a esposa, sai pra trabalhar e na volta acabei tomando uma cerveja. Mas só encostei, não estuprei minha filha, não sou capaz disso”, relatou na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

O jovem ainda relatou que teria cometido o ato para entender “como um estuprador tem coragem de estuprar uma criança, se ‘não passa’”, se referindo ao crime de penetração.

O rapaz foi encaminhado à delegacia e responderá pelo estupro de vulnerável.

