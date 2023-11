Homem é preso após agredir e matar adolescente com soco em Três Lagoas

Agentes da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil em Três Lagoas prenderam, nesta sexta-feira (17), um jovem, de 19 anos, que desferiu um soco em um adolescente de 17 anos no início do mês, no dia 9, que veio a óbito em decorrência da agressão.

A briga ocorreu durante um evento esportivo, e o adolescente foi atingido por diversos socos, um deles, na região posterior direita da cabeça. Foi neste momento que ele caiu no chão, já desacordado.

O jovem foi socorrido em estado grave, porém, não sobreviveu à agressão e veio a óbito. Segundo o laudo necroscópico, o óbito foi em decorrência de traumatismo crânioencefálico.

Por meio de oitivas de testemunhas e análise de imagens, as equipes da SIG e Núcleo Regional de Inteligência (NRI) conseguiram identificar o agressor, e com as provas em mãos, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito.

Após intimação, ele se apresentou voluntariamente até a delegacia, acompanhado de advogados.

Ele foi encaminhado Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde segue preso.

